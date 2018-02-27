В Зауралье в доме престарелых сотрудники присваивали деньги пациентов

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В Зауралье в Лесниковском доме престарелых и инвалидов сотрудники заведения присваивали деньги, предназначенные для пациентов. Сообщение об этом сделала региональная прокуратура через свою пресс-службу.

Согласно обнародованной информации, сотрудники заведения брали деньги у родственников пациентов интерната. Те платили их за то, чтобы их родне оказывалась помощь, относящаяся к платной категории. Однако, деньги в кассу заведения не поступали, «оседая» в карманах злоумышленников.

На сегодняшний день зафиксирован один подобный случай. Тогда недобросовестным персоналом было присвоено 36 тысяч рублей. В то же время следователи сообщают, что в деле уже есть материалы, подтверждающие, что подобное происходило неоднократно.

Кетовская районная прокуратура взяла расследование данного уголовного дела под особый контроль. Виновные могут лишиться свободы на срок до 6 лет.

Администрация дома престарелых пока не комментирует сложившуюся ситуацию.