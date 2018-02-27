Двое жителей Омска сожгли мужчину, которого приняли за наркомана

Сегодня, 08:44

Двое жителей Омска приняли прохожего за наркомана и решили расправиться с ним. Парни просто сожгли подозреваемого, за что и получили 18 лет тюрьмы.

Сообщается, что двое парней 14 октября 2017 года после распития спиртных напитков приняли прохожего за наркомана, с которым решили расправиться. В результате мужчина был сильно избит, а затем нападавшие подожгли его одежду.

После совершения преступных действий злоумышленники 22 и 19 лет скрылись. А пострадавший только утром был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм и ожогов. После проведения расследования, сотрудники полиции вышли на след Игоря Бефуса и Сагата Тимерханова, которые не признали свою вину.

В результате судебного рассмотрения оба парня признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на 9 лет каждый. Также суд обязал Бефуса выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. В качестве моральной компенсации семье убитого преступники обязаны выплатить более 1,2 миллиона рублей. Наказание за содеянное парни будут в колонии строгого режима.