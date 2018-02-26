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В Барнауле женщина попыталась признать своё удочерение незаконным

Вчера, 21:36

В Барнауле проживающая там женщина попыталась через суд признать своё удочерение незаконным. Она полагала, что, таким образом, утратила свою биологическую мать.

 Женщина, обратившаяся к барнаульской Фемиде, считает, что для её удочерения приёмной семьёй были использованы подложные документы.

Удочерение женщины происходило в 60-х годах прошлого века. Суд установил, оно производилось в полном соответствии с действовавшими тогда нормами. Женщине не удалось доказать обратное, как и то, что документы, признанные местной Фемидой, были подложными.

Зачем она потратилась на адвокатов, чтобы доказать факт незаконного удочерения, не сообщается.

Факт удочерения (усыновления) может быть оспорен в РФ, если для решения были приняты во внимание подложные документы или же новые родители были недееспособными. Ни то, ни другое в данном случае не подтвердилось.

Сообщение об этом сделала Екатерина Боровикова, являющаяся старшим помощником прокурора в Железнодорожном районе города.


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