Защита мужчины, напавшего на журналистку «Эха Москвы», просит о смягчении

Вчера, 19:25

Защита мужчины, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы», просит о смягчении ему статьи обвинения. С таким сообщением выступил его адвокат Игорь Зубер.

Нападение его подзащитного на Татьяну Фельгенгауэр квалифицируется, как покушение на убийство. Правозащитник пытается переквалифицировать данное дело в попытку нанесения здоровью потерпевшей тяжкого вреда.

Борис Гриц, напавший на Фельгенгауэр, получил заключение экспертов-психиатров. Согласно им, он в момент нападения на журналистку был психически невменяем.

Следовательно, он не мог осознавать общественную опасность того, что предпринял. На этом и настаивают защищающие его юристы.

Помимо того, адвокаты настаивают на отсутствии у их подзащитного злого умысла в момент, когда он осуществлял нападение на потерпевшую.

Оно произошло в помещении «Эха Москвы» в конце октября прошлого года. Фельгенгауэр получила в результате этого удар ножа, нанесённый в её шею.

Следователи также придерживаются версии, что нападавший был в момент преступления в нестабильном психическом состоянии.

Гриц при проведении допроса неоднократно указывал на наличие телепатической связи со своей жертвой на протяжении пяти лет. После этого он стал испытывать неприязнь к журналистке.