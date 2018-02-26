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Суд Москвы арестовал создателей террористического сообщества

Вчера, 17:05

Лефортовский суд Москвы постановил заочно арестовать двух подозреваемых в создании террористического сообщества на территории Российской Федерации мужчин.

В Лефортовском суде в Москве судья постановил заочно арестовать двух обвиняемых мужчин за создание террористической организации на территории РФ. Подозреваются в данном преступлении Имран Цугиев из Калммыкии, который обвиняется в создании незаконного террористического сообщества, принимал в нем активное участие, вербовал других участников, и занимался незаконным оборотом оружия, а также Сулейман Мальцагов из Чечни, которого обвиняют в участии в банде и совершении незаконных сделок с оружием.

Наименование организации, созданной ими, не уточняется. Исчисление меры пресечения начнется сразу после их ареста. Адвокаты заочно осужденных уже обжаловали данное решение суда.


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