В Омской области женщина убила мясорубкой глухонемого соседа

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Как проинформировали в СУ СК России по Омской области, женщина убила мясорубкой глухонемого соседа, попросившего прикурить. Инцидент зафиксирован 24 февраля в поселке Сергеевка в Калачинском районе.

По предварительным данным, 36-летний глухонемой жестом попросил прикурить у пьяного соседа, последнему показалось это чем-то оскорбительным. В результате между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В этот момент шла пьяная сожительница гражданина, напавшего на инвалида. Женщина вступилась за возлюбленного и нанесла несколько ударов мясорубкой по голове глухонемого.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, медикам не удалось спасти пациента. По факту инцидента открыто уголовное дело, на иждивении подозреваемой находится 17-летний сын. Ведутся следственные мероприятия.