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В Иркутской области парень убил бездомного по принципу компьютерной игры

Сегодня, 11:40

В Иркутской области осудили на 6 лет строго режима жителя Усолья-Сибирского за совершение убийства. Виновный в смерти бездомного убил свою жертву по принципу компьютерной игры.

Местный житель Усолья-Сибирского одержал наказание за свое преступление, совершенное по принципу игрового процесса на компьютере. По официальным данным, мужчина избил спящего в подъезде человека без определенного места жительства. На момент совершения преступления виновник был пьян и находился в нестабильном психическом состоянии.

Представителей правоохранительных органов и скорую помощь вызвали на место неравнодушные соседи. После полученных травм бездомный умер в палате больницы. У него была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма. В феврале 2018 года состоялось судебное заседание по делу, в котором подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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