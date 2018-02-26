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В Сахалинске разыскивается подозреваемый в развращении детей

Сегодня, 11:55

В Сахалинске разыскивают подозреваемого в развращении несовершеннолетних детей.

Сотрудники правоохранительных органов Углегорского района объявили в розыск 50-летнего Игоря Николаевича Сученко-Суховея. Его подозревают в растлении 14-летнего ребенка.
Известно, что подозреваемый, находясь в своей квартире, расположенной в Шахтерске по улице Мира, 10, подвергал сексуальному насилию двух несовершеннолетних жительниц, снимая все на видеокамеру, а также фотографируя.
Всех, кто видел его или знает, где он находится, просят позвонить по номерам местного управления МВД или 02.


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