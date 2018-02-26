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Оплату за отсутствие ребенка в саду Полевского сняли после областного суда

Сегодня, 11:28

В Полевском Свердловской области администрация детского сада предоставила родителям счет за пропущенные ребенком дни посещения дошкольного заведения. Без суда конфликт не был решен.

Родители, чьи дети посещали детский сад в Полевском, столкнулись с необычайной проблемой. Им предоставили счет на оплату услуг, в котором были учтены даже те дни, когда ребенок не посещал заведение по разным причинам. Жители Полевского очень возмутились таким нововведением. Руководство детсада сообщило, что изменились условия нормы внесения ежемесячной платы, а именно отменен пункт, предусматривающий освобождение от оплаты в момент отсутствия ребенка в саду.

Обращение к региональным представителям власти ничего не дало, поэтому родители вынуждены были обратиться в суд Свердловской области. После рассмотрения претензии все стало на свои места. Оплата за детей в момент их отсутствия в дошкольном заведении не взимается.


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