В Саратовской области зять избил тещу топором за удар ножом в спину

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Как проинформировали в СУ СК России по Саратовской области, зять избил тещу обухом топора за то, что она ударила его ножом в спину. Инцидент зафиксирован 22 января в Ртищево, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, на дне рождении женщины, где распивали спиртные напитки, не поладили ее 36-летний сожитель и 53-летняя мать. Последняя приняла возлюбленного дочери за человека, с которым у нее когда-то произошел конфликт, в результате гражданка нанесла мужчина удар ножом в спину. Пострадавший избил нападавшую ногами и руками, а также ударил ее обухом топора. Тещу оперативно доставили в медицинское учреждение, но вскоре она скончалась от полученных травм.

На данный момент подозреваемый находится под стражей сроком на два месяца, пока не окончится расследование в рамках уголовного производства. По итогам проверки примут окончательное решение.