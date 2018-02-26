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Под Ростовом неудачливый угонщик разбил чужое авто

Сегодня, 10:56

В Ростовской области мужчина выкрал транспортное средство. Но довести начатое до конца ему не удалось – неудачливый угонщик не справился с управлением и разбил авто.

В Веселовском районе Ростовской области произошел угон легкового автомобиля. В правоохранительные органы обратился житель хутора Ленинский, который сообщил, что у него украли машину Жигули. Пострадавший рассказал, что сам виноват в происшествии - он оставил транспортное средство открытым. Преступник смог воспользоваться невнимательностью автовладельца и уехал на нем в соседний населенный пункт.

Сообщается, что угонщик не воспользовался в полной мере транспортным средством – во время движения он не справился с управлением и авто угодило в кювет. Преступник скрылся с места преступления, но сотрудникам правоохранительных органов удалось его очень быстро найти. Украденное транспортное средство удалось быстро вернуть владельцу, нанесенный ущерб устанавливают эксперты. Против угонщика возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции просят автовладельцев внимательнее относиться к своему имуществу. Согласно статистике, угоны транспортных средств очень часто происходят по невнимательности их владельцев, в последнее время правоохранители большинство украденных авто находят по горячим следам.


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