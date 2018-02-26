Водитель Волочковой подвергается в тюрьме жестоким избиениям

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Бывший водитель Анастасии Волочковой подвергается в тюрьме жестоким избиениям. Об этом сообщила жена Александра Скиртача, переживающая за здоровье мужа.

Экс-балерина заподозрила своего водителя в том, что тот на протяжении многих месяцев воровал её деньги. Сумма, которую она вменяет ему в вину, составляет несколько миллионов рублей.

Волочкова полагает, Скиртач довозил до банка полученные ею гонорары не в полном объёме. С каждого из них, по её версии, он удерживал в свою пользу «десятки тысяч».

Как ей удалось вскрыть обман, женщина не сообщает. Мужчина отрицает все обвинения. В то же время Тверским райсудом принято решение о содержании его на время следствия в изоляторе.

Жена подозреваемого полагает, что на мужа оказывается сильное давление, целью которого является «выбивка» показаний против себя. Женщина думает, что Волочкова имеет к этому отношение, используя свои связи.

Она обратилась к помощи адвокатской конторы после того, как получила известие, что супруг был несколько раз сильно избит в камере.

Супруга подозреваемого общалась с Волочковой, но та, как сообщила женщина, не намерена ни прощать, ни оказывать помощь, и её настроение является крайне враждебным.