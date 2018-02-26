Во Владивостоке женщина жестоко убила собственного отца

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Во Владивостоке местная жительница подозревается в том, что жестоко убила собственного отца. Это произошло на территории Ленинского района города.

Труп мужчины в возрасте 79 лет в его собственной квартире обнаружил внук, зашедший навестить дедушку. При этом на теле были множественные ножевые ранения.

О данном факте он тут же оповестил правоохранителей. Первоначально их подозрение пало на соседа. Позднее версия изменилась.

Следствие считает, что основной подозреваемой является дочь убитого. После того, как 54-летнюю женщину задержали, она призналась в содеянном. С её слов, убийству предшествовала серьёзная ссора, и она действовала спонтанно.

После того, как женщина осознала случившееся, она покинула квартиру отца, надеясь, что её не станут подозревать в его гибели.