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В Саранске племянник насмерть забил своего дядю

Вчера, 21:38

В республике Мордовия житель Саранска будет осужден за убийство своего дяди.

 Как стало известно, в ноябре 2017 года, 24-летний ранее судимый парень приехал в село к своему дяде. Родственники принялись распивать алкогольные напитки. В ходе посиделок между ними возник конфликт, повлекший за собой драку. В ходе борьбы, племянник нанес своему дяде несколько ударов руками в голову, после чего покинул место преступления. Через некоторое время, потерпевший, в следствии полученных травм, скончался в больнице. После задержания преступник не стал отрицать содеянное.

24-летнего парня будут судить по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает республиканская прокуратура, дело было отправлено в суд на рассмотрение по существу.


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