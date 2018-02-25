В Хабаровске мужчина купил в аптеке 92 тысячи литров спирта

Вчера, 19:23

В Хабаровске мужчина купил в одной из аптек при помощи взятки её директору восемь партий «Этилового спирта», которые в сумме равняются 92 тысячам литров жидкости. Таким образом горожанин хотел подзаработать, то есть размешивать водку спиртом и продавать.

Как уточняется в сообщении, у мужчины не было лицензии на покупку «Этилового спирта», поэтому он дал взятку директору одной из аптек города Вяземский, именно у неё такая лицензия и была.

В итоге, мужчина заплатил за помощь своей знакомой 250 тысяч рублей. За восемь партий «Этилового спирта» он заплатил восемь миллионов рублей. Примечательно, что такое количество данного лекарства составляет 92 тысячи литров жидкости.

Однако правоохранители разузнали о махинациях и планах хабаровчанина, задержали его и возбудили уголовное дело. После проверки они передали все материалы дела в суд. Последний приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Что касается директора-помощницы осуждённого, то её лишили свободы условно на пять лет с испытательным сроком в три года.