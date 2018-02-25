В Омске пьяный мужчина убил своего 3-месячного плачущего сына

Вчера, 18:58

В Омске пьяный мужчина убил своего 3-месячного сына. Мужчина разозлился от того, что его ребёнок плачет. Поэтому он несколько раз ударил малыша, тем самым нанеся ему черепно-мозговую травму, от чего последний и скончался.

После того, как 38-летний пьяный омич убил своего сына, он позвонил врачам и своей супруге, заявив, что ребёнок не дышит. Спустя некоторое время на вызов приехала бригада медиков, которые констатировали смерть малыша.

По факту кончины омские правоохранители возбудили уголовное дело. Во время расследования они пришли к выводу, что полученные ребёнком травмы свидетельствуют об убийстве, а не о несчастном случае.

После того следователи обратились с материалами уголовного дела в Омский областной суд. Последний признал 38-летнего гражданина виновным. Теперь следующие 17 лет он проведёт в колонии строгого режима.