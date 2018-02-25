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Учитель из Томской области угрожал шестикласснику расправой

Вчера, 16:22

Учитель из города Северск в Томской области пойдет под суд по статье «Угроза убийством». Как сообщается, в декабре прошлого года школьный учитель угрожал расправой ученику шестого класса, у которого проводил урок.

Учитель без церемоний вывесил нерадивого ученика из окна второго этажа, держа того за ноги и угрожая, что убьет его. Придя домой после уроков, ребенок рассказал об инциденте своим родителям, которые сразу направились в прокуратуру.

В данный момент заведено уголовное дело по факту случившегося. Обвиняемый свою вину признал. Видимо, вывешивание учеников из окна кабинета – плохой способ решения проблем с дисциплиной. Педагогу грозит приговор до двух лет лишения свободы.


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