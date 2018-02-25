В Новотроицке женщину обманули во время покупки фотоаппарата на 45 тыс руб

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В Новотроицке женщину обманули во время покупки зеркального фотоаппарата на 45 тысяч рублей. Горожанка увидела в интернет-магазине желаемый товар, внесла предоплату. Однако потом мошенники перестали отвечать на её звонки, оставив женщину без ничего. Уже возбуждено уголовное дело.

Недавно в новотроицкое отделение полиции №3 МУ МВД РФ обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила, что её обманули в интернет-магазине, из-за чего она лишилась крупной суммы денег.

Как выяснили правоохранители, виной было обычное мошенничество. Женщина нашла в интернете объявление, в котором продавали зеркальный фотоаппарат. Покупка стоила 90 тысяч рублей. Потерпевшую это устраивало, и она написала диспетчеру. Во время переписки с ней женщине предложили внести предоплату в размере 45 тысяч рублей. Клиентка согласилась и перечислила всю необходимую сумму.

После того, как это случилось, объявление из сайта исчезло, а интернет-магазин перестал отвечать на звонки. Кроме этого, исчезла и сама диспетчер. По факту данного преступления уже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».