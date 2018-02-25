VistaNews.ru


В Новотроицке женщину обманули во время покупки фотоаппарата на 45 тыс руб

Сегодня, 09:42

В Новотроицке женщину обманули во время покупки зеркального фотоаппарата на 45 тысяч рублей. Горожанка увидела в интернет-магазине желаемый товар, внесла предоплату. Однако потом мошенники перестали отвечать на её звонки, оставив женщину без ничего. Уже возбуждено уголовное дело.

Недавно в новотроицкое отделение полиции №3 МУ МВД РФ обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила, что её обманули в интернет-магазине, из-за чего она лишилась крупной суммы денег.

Как выяснили правоохранители, виной было обычное мошенничество. Женщина нашла в интернете объявление, в котором продавали зеркальный фотоаппарат. Покупка стоила 90 тысяч рублей. Потерпевшую это устраивало, и она написала диспетчеру. Во время переписки с ней женщине предложили внести предоплату в размере 45 тысяч рублей. Клиентка согласилась и перечислила всю необходимую сумму.

После того, как это случилось, объявление из сайта исчезло, а интернет-магазин перестал отвечать на звонки. Кроме этого, исчезла и сама диспетчер. По факту данного преступления уже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.