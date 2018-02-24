Новым фигурантом дела Керимова во Франции стал «нотариус звезд»

Вчера, 20:08

В уголовном деле Сулеймана Керимова фигурирует новая личность - нотариус Александр Гречишкин-Курганский, известный как «нотариус звезд».

Нотариус из Ниццы фигурирует в деле Сулеймана Керимова, которого обвинили в отказе от выплаты налогов и махинациях при приобретении особняков на Лазурном Берегу, об этом сообщил его адвокат Жерар Боду.

На данный момент известно, что нотариуса выпустили при условии домашнего ареста и с залогом в €100 тысяч. Адвокат утверждает, что обвинение в сторону его клиента неоправданно. Он также добавил, что в понедельник или вторник обвинение может быть обжаловано. Гречишкина-Курганского называли «нотариусом звезд» из-за частых крупных сделок с публичными личностями в сфере дорогой недвижимости. Ранее сообщалось, что сенатор России Сулейман Керимов был арестован в подозрении на махинации с крупной недвижимостью. Согласно следствию, сенатор закупал недвижимость по низкой цене и уходил от выплаты налогов.

Сейчас Керимов прибыл в столицу РФ уладить все вопросы. Он отвергает все иски в свою сторону, но хотя заплатил залог суммой в €40 миллионов.

Сообщается о еще одном фигуранте дела юристе из Франции Стефане Кьяверини.