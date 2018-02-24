«Креативный подход»: Пьяный гей пытался зашить партнёру перерезанное горло степлером

Вчера, 19:26

В подмосковном Ногинске задержали мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По версии следствия, подозреваемый ударил в ходе ссоры своего сожителя ножом в горло, а затем пытался зашить рану степлером.

Достаточно странный случай произошёл вечером 23 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Советской Конституции. Два гомосексуалиста, проживающих вместе устроили застолье, в ходе которого началась ссора, переросшая в драку. Один из любовников схватился за нож и вонзил его в горло партнёру. Увидев рану, мужчина испугался и предложил сожителю зашить её канцелярским степлером. Добиться желаемого не удалось, после чего он бросился за мазью к соседям. Тем временем его истекающий кровью любовник решил скоротать время в горячей ванне. Потерпевший принялся принимать водные процедуры, продолжая распивать спиртное, и вскоре скончался от потери крови.

Ранее мы писали, что в Москве женщина в ходе пьяной ссоры воткнула нож в горло подруги. Причастность москвички удалось установить «по горячим следам».