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Житель Башкирии жестоко убил свою мать телевизором

Сегодня, 06:30

В Башкирии местный житель убил свою мать телевизором. В отношении мужчины мелеузовский районный суд возбудил уголовнее дело в связи с ужасным убийством и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Следствие установило, в ноябре прошлого года он пришёл домой нетрезвым. В ходе разговора с матерью между ними произошла ссора, в результате которой мужчина сначала избил мать ногами и руками, а после этого три раза ударил её по голове телевизором. Как говорит суд, женщина скончалась на месте, не прийдя в сознание.

Виновность в совершённом убийстве обвиняемый не признаёт до сих пор. Следует отметить, что утром сотрудники полиции нашли сына в запятнанной кровью одежде, а штаны, вымазанные в кровь, находились непосредственно в ванной. Кто-то пытался убрать следы.


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