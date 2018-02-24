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В Петербурге школьницу на протяжении года совращал отец

Вчера, 18:27

В Санкт-Петербурге дочку-семиклассницу развращал отец на протяжении года. Мужчина якобы слишком уж внимательно заботился о её личной гигиене и трогал интимные места.

По словам девочки, приставать мужчина прекратил в декабре прошлого года. Следственный комитет сейчас занимается проверкой поступивших данных. Сам отец сбежал и на контакт с семьёй давно не выходил.

Как стало известно, в отделение полиции обратилась 54-летняя женщина и заявила о преступлении её мужем в адрес несовершеннолетней дочери. В тот момент она проживала с 44-летним гражданским мужем. Петербурженка просит полицию найти исчезнувшего мужа, который бросил семью. Его скорый уход поспособствовал тому, что 14-летняя дочь решилась рассказать о данном случае.


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