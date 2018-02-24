В Подмосковье нашли трупы троих дальнобойщиков

Вчера, 18:14

В Подмосковье следственный комитет расследует тройную смерть. В деревне Новоселки Чеховского района в кабине фуры прибывшей из Казахстана обнаружены трупы троих дальнобойщиков. Предварительной причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

В Подмосковье продолжается расследование причин гибели троих мужчин возраста от 45 до 50 лет. По версии следствия, мужчины являлись дальнобойщиками и прибыли в России для погрузки товара. Однако в кабине фуры найдена газовая горелка. Ее могли использовать погибшие как средство обогрева автомобиля. Предварительной версией смерти людей могло стать отравление угарным газом.

«24 февраля 2018 г. в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти», - сообщают правоохранители.

Назначена экспертиза причин смерти дальнобойщиков.