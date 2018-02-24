VistaNews.ru


В Подмосковье нашли трупы троих дальнобойщиков

Вчера, 18:14

В Подмосковье следственный комитет расследует тройную смерть. В деревне Новоселки Чеховского района в кабине фуры прибывшей из Казахстана обнаружены трупы троих дальнобойщиков. Предварительной причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

В Подмосковье продолжается расследование причин гибели троих мужчин возраста от 45 до 50 лет. По версии следствия, мужчины являлись дальнобойщиками и прибыли в России для погрузки товара. Однако в кабине фуры найдена газовая горелка. Ее могли использовать погибшие как средство обогрева автомобиля. Предварительной версией смерти людей могло стать отравление угарным газом.

«24 февраля 2018 г. в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти», - сообщают правоохранители.

Назначена экспертиза причин смерти дальнобойщиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.