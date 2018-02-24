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В Калининградской области найдены вмерзшие в пол человеческие останки

Вчера, 17:27

Накануне в СУ СК РФ по Калининградской области сообщили о найденном трупе мужчины. Останки погибшего вмерзли в пол хозяйственной постройки охотничьего хозяйства поселка Прудки в Багратионовском округе Калининградской области. Возможно, это ранее пропавший 47-летний житель посёлка Песочный.

В Калининградской области проводится проверка по факту гибели мужчины. Стало известно, что в бытовом помещении охотничьего хозяйства найдены обмерзшие останки мужчины. Найденный труп отправлен на судмедэкспертизу, которая определить личность человека. На данный момент сотрудники полиции предполагают. Что погибшим может быть пропавший ранее житель поселка Песочный.

К слову, в Башкирии правоохранители нашли обмороженный труп мужчины, которому было 57 лет. Точно известно, что погибший злоупотреблял спиртным.


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