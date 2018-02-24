Российских дипломатов задержали по делу о кокаине в посольстве

Вчера, 17:07

Как пишет британская пресса со ссылкой на собственные источники, два российских дипломата были задержаны в Москве во время операции по ликвидации аргентино-российского канала контрабанды наркотиков. Одновременно с этим, как утверждают западные издания в Аргентине, в рамках того же дела арестовали двух местных граждан, выходцев из страны СНГ.

Источники СМИ даже называют имена причастных. В частности, сообщается, что в российской столице были задержаны сотрудники МИД РФ Иштимир Худжимов и Владимир Калмыков. В Буэнос-Айресе под стражу заключили сотрудника местной полиции Ивана Ближнюка, а также гражданина России и Аргентины Александра Чикало. Помимо прочего отмечается, что ключевой член международной преступной группы стал бывший российский дипломат Али АбыяновТакже один из контрабандистов якобы скрывается в Германии, и уже объявлен в международный розыск.

Ранее мы писали, что в Бейруте таксист изнасиловал и убил дипломата из Великобритании. Женщина стала жертвой 29-летнего местного жителя, который решил надругаться над женщиной, а затем лишил её жизни, опасаясь быть пойманным за совершение тяжкого преступления.