В Башкирии нашли обмороженный труп мужчины

Вчера, 16:50

В Башкирии Следственный Комитет расследует причины смерти 59-летнего мужчины. Труп был найден под мостом автотрассы Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. Уже известно, погибший был жителем деревни Старый Калкаш.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать акт заключение, в котором описаны причины смерти мужчины в Башкирии. Уже известно, что пострадавший был жителем деревни Старый Калкаш. Мужчина неоднократно был замечен за рюмкой алкоголя. На момент смерти ему было 57 лет. Предварительно специалисты назвали причиной гибели – обморожение.

У пострадавшего зафиксированы ссадины на лбу и правой руке. Информацию сообщили в СК по РБ.