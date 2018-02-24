Из квартиры сотрудницы банка в Москве украли украшений почти на полмиллиона

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Злоумышленники вынесли из квартиры потерпевшей в Москве ювелирных украшений на сумму 430 тысяч рублей. С заявлением обратился в полицию безработный гражданский муж сотрудницы банка, проживающий с ней.

По версии мужа потерпевшей, грабители вскрыли замок и пробрались в квартиру в период с утра до обеда, пока дома никого не было. Из двухкомнатной московской квартиры вынесли украшений почти на полмиллиона рублей, как сообщают прессе источники в полицейском управлении города Москвы.

По факту ограбления полиция возбудила уголовное дело. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности происшествия и определяют личности подозреваемых.