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Под Волгоградом нашли мёртвого мужчину без глаз

Сегодня, 09:50

Под Волгоградом, в Среднеахтубинском районе вчера, 23 февраля, в посёлке Лебяжья Поляна нашли труп 62-летнего мужчины с вырезанными глазами. Местные правоохранители сообщают, что данная находка была зафиксирована случайными людьми рано утром возле одного из домов.

В сообщении сказано, что вчера, 23 февраля, в 08:00 на улице Гагарина в посёлке Лебяжья Поляна был найден труп мужчины. На его теле было обнаружено большое количество колото-резаных ран. Также были вырезаны глаза погибшего, всё его тело было в гематомах.

Правоохранители установили, что погибший не обладал своим домом и был обычным бродягой. По горячим следам следователи сразу же вышли на 35-летнюю местную жительницу, которая подозревается в жестокой расправе.

В ГУ МВД РФ по Волгоградской области уточнили, что, по предварительной версии, преступление было совершено, когда 62-летний бродяга распивал вместе с 35-летней обвиняемой алкогольные напитки. Между ними возникла ссора и женщина избила, а потом зарезала погибшего.


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