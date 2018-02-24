В аэропорту Шереметьево пьяный пассажир избил полицейского

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В аэропорту зафиксирован факт избиения полицейского. В Шереметьево проводится проверка по факту нападения пьяного пассажира, прибывшего рейсом «Женева – Москва». Мужчина вел себя хамски и распускал руки.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в аэропорту Шереметьево проводится проверка личности мужчины-дебошира. По информации правоохранителей, прибыл задержанный рейсом из Женевы. Однако по своим личным убеждениям спорил с другими пассажирами. Ирина Волк сообщила, что было получено уведомление от бортпроводников, в котором они сообщали о наличии выпившего пассажира. В результате, мужчина устроил «концерт» на борту самолета.

Он позволил себе нецензурно выражаться, оскорблять людей и вести себя не совсем корректно по отношению к полицейским при исполнении. Прибывшим на место полицейским досталось также. Одному стражу порядка медики оказали помощь из-за полученных травм от сильной руки хама.