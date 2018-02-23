VistaNews.ru


В Кировске нашли тело пенсионера на свалке

Сегодня, 18:22

В Кировске, на городском сборнике отходов, найден труп мужчины пенсионного возраста. При осмотре тела стало ясно, что пенсионер был убит, так как есть следы насильственной смерти.

Сотрудники пресс-службы Кировска сообщили о том, что в городе на территории одной из свалок обнаружено тело пенсионера. На место происшествия немедленно была отправлена СОГ из сотрудников полиции. Криминалисты подтвердили, что есть на теле признаки насильственной смерти. Тело доставлено с места обнаружения в морг экспертам. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионера. Личность погибшего пока не установлена, его возраст около 60-ти лет.

По версии оперативников, в кругу подозреваемых может оказаться 57-летний приятель убитого. Стало известно, что накануне он с ним распивали спиртное и между ними возникла ссора. Исход скандала мог привести к летальным последствиям, но это предстоит выяснять правоохранителям.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.