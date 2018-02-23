В Кировске нашли тело пенсионера на свалке

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В Кировске, на городском сборнике отходов, найден труп мужчины пенсионного возраста. При осмотре тела стало ясно, что пенсионер был убит, так как есть следы насильственной смерти.

Сотрудники пресс-службы Кировска сообщили о том, что в городе на территории одной из свалок обнаружено тело пенсионера. На место происшествия немедленно была отправлена СОГ из сотрудников полиции. Криминалисты подтвердили, что есть на теле признаки насильственной смерти. Тело доставлено с места обнаружения в морг экспертам. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионера. Личность погибшего пока не установлена, его возраст около 60-ти лет.

По версии оперативников, в кругу подозреваемых может оказаться 57-летний приятель убитого. Стало известно, что накануне он с ним распивали спиртное и между ними возникла ссора. Исход скандала мог привести к летальным последствиям, но это предстоит выяснять правоохранителям.