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В Ростове женщину осудили за фальшивое обвинение в изнасиловании

Сегодня, 17:03

В Ростове-на Дону женщина находится под следствием за фальшивый донос на своего экс-супруга, который является отцом пятерых её детей.

В 2000 году ростовчанка обвенчалась со своим гражданским мужем Артуром. Изначально в их семье всё проходило гладко. Общий бизнес приносил немалые деньги. За это время у них появились пятеро детей. После этого бизнес дал трещину, они развелись и это стало началом проблем. Бывший муж не был намерен выплачивать алименты и претендовал на часть жилища, в котором они проживали ранее. Кульминационным моментом стал случай, который имел место осенью 2015 года. Как рассказала Елизавета, экс-супруг вломился к ней в дом, побил и изнасиловал её. После этого женщина обратилась в полицию. Суд признал виновность Артура лишь в краже телефона. Что касается женщины, она обвиняется в заведомо ложной информации.


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