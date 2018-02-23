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В Москве из-за биткоинов мужчину душили пакетом и резали ножом

Сегодня, 16:48

В Москве преступники открыли настоящую охоту за криптовалютой. Вчера из-за биткоинов трое злоумышленников пытали столичного жителя с помощью полиэтиленового пакета и резали ножами. Потерпевший чудом остался жив, но лишился всех средств.

Сообщается, что, скорее всего, преступники давно выслеживали свою жертву, знали расписание и маршруты передвижений по городу. Мужчина был похищен на одной из московских улиц. Его затолкнули в багажник автомобиля и вывезли за пределы города. Там в лесополосе злоумышленники начали пытать свою жертву, чтобы узнать пин-коды банковских карт пароли доступа к электронному кошельку с криптовалютой.

Мужчина был вынужден все рассказать. После этого его еще раз избили, затем в багажнике отвезли в Москву и вытолкнули на окраине. По словам пострадавшего, он лишился суммы, эквивалентной 60 миллионам рублей. Мужчина находится в тяжелом состоянии, его тело и лицо изрезано ножами.


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