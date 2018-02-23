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В Москве возле автомойки расстреляли мужчину

Сегодня, 16:18

В Москве очевидцы сообщают о чрезвычайном происшествии. В районе Люблинской улицы у автомойки неизвестный расстрелял мужчину. После содеянного стрелок скрылся.

Правоохранительные органы столицы продолжают оперативную разработку случая огнестрельного ранения мужчины. Происшествие случилось около 14:00 на улице Люблинской №70.

«По прибытию полицейскими не было зафиксировано противоправных действий», - подчеркнул очевидец.

Однако официальных заявлений от пострадавшей стороны пока не зарегистрировано в сводках происшествий на сегодняшний день. Информацию сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.


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