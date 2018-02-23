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Красноярский студент стал экстремистом из-за мемов «ВКонтакте»

Сегодня, 09:33

В Красноярске студента юридического факультета обвинили в экстремизме за сохраненные картинки «ВКонтакте», а также внесли в список террористов и ограничили доступ к двум банковским счетам.

 В ноябре 2017 года на 22-летнего красноярца завели дело за разжигание ненависти. В сохраненных картинках «ВКонтакте» можно было увидеть изображение кавказцев, медведя с ножом, инопланетян, Уилла Смита с женщинами, поедавшими лапшу через паранджу. Всего нашлось 61 подобных мемов. Все бы ничего, если бы картинки не сопровождались «экстремистскими» надписями.

Адвокат студента негодует, что внесли студента в список экстремистов без предъявления обвинения и без экспертизы изображений, ведь пока работы только намечаются. Исключить красноярца из списка возможно в том случае, если его оправдает суд или следователи решат прекратить дело.


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