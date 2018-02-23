В Кузбассе мужчина избивал бывшую жену, пока она не выпрыгнула в окно

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В Кузбассе в Топках 34-летний мужчина избивал свою бывшую 35-летнюю жену. В итоге женщине удалось спастись, она выпрыгнула из окна своего частного дома. Получив множество травм, потерпевшая с трудом добралась до соседей, которые и вызвали ей бригаду скорой помощи.

В пресс-службе местного управления Росгвардии сообщили, что прибывшие на место происшествия врачи сразу же госпитализировали побитую женщину. Уже в медицинском учреждении ей диагностировали различные травмы головы, множество ссадин. Кроме этого, существует подозрение, что челюсть женщины сломана. Эту информацию сообщили силовикам, которые сразу же отправились по адресу, где потерпевшая проживает.

Сам бывший муж, который избивал свою экс-жену, ещё находился в одном из частных домов на улице Новая. Работники Росгвардии провели задержание мужчины и привезли его в местные правоохранительные органы. Сам задержанный признался следователям, что он совершал акты издевательства и избиения над своей бывшей супругой.