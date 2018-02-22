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В Приморье браконьеры хотели продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей

Сегодня, 20:23

В Приморском крае закончен судебный процесс по делу о незаконном отстреле амурского тигра, занесенного в Красную книгу, как исчезающий вид. Двое браконьеров, пытавшихся продать шкуру убитого животного за 3 миллиона 600 тысяч рублей, осуждены на разные сроки.

Как сообщают в коммуникационном подразделении краевой полиции, охота за браконьерами, действующими на территории региона, велась постоянно. Однако после предложения о продаже шкуры амурского тигра за немалую цену оперативные сотрудники выступили в роли покупателей и задержали браконьеров со всеми уликами, необходимыми для дальнейшего следствия.

Оказалось, что двое местных жителей незаконно добыли взрослую особь амурского тигра, сняли с него шкуру и хранили ее в гараже после соответствующей выделки. Преступники изобличены по всем пунктам предъявленных обвинений. Их имущество арестовано в пользу государства. Один из браконьеров 1 год и два месяца будет заниматься общественными работами, другой, получил 1 год и 4 месяца условно.


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