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Жительница Уфы обвинили врачей кардиодиспансера в смерти 22-летней дочери

Сегодня, 19:46

Недавно жительница Уфы обратилась в следственное управление с просьбой о привлечении к ответственности врачей городского центра кардиологии. Женщина обвинила их в гибели своей дочери.

15 февраля 22-летняя девушка из Уфы была доставлена в госпиталь, пациентка жаловалась на боль в сердце. Врачи заподозрили у молодой девушки ишемическую болезнь сердца. Была проведена операция («коронография»), однако жительницу Уфы спасти не удалось.

Мать погибшей девушки обвинила докторов в халатности и непрофессиональности. На данный момент возбуждено уголовное следствие, в ходе которого будут перепроверены все документы врачей и проведена судебно-медицинская экспертиза. У женщины взяли интервью, где она рассказала обо всех подробностях.


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