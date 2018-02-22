В Петербурге задержанный заявил об избиении полицейскими и умер в отделении

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Для полицейских Невского района Петербурга может обернуться громким скандалом смерть мужчины. По полученной информации, правоохранители задержали гражданина 21 февраля. Сразу после задержания, у себя в социальной сети он успел заявить, что полицейские его избили. Спустя некоторое время после доставления мужчины в отделении, его нашли мёртвым. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В Главном следственном управлении СКР по Петербургу сообщили, что задержанного 1983 года рождения доставили в отделение полиции и поместили в камеру административно задержанных. По словам оперативников, мужчине приписывалось совершение административного проступка. Однако спустя некоторое время задержанного нашли в камере мёртвым. Эксперты отметили, что на нём было много телесных повреждений.

В свежем сообщении правоохранителей сказано, что якобы смерть мужчины наступила по его вине, но мотивы не известны. Также проводится ряд мероприятий и экспертиз для установления точной причины случившегося. Имена фигурантов уголовного дела пока что неизвестны.

В ГУ МВД РФ, в свою очередь, уточнили, что смерть задержанного констатировали врачи 21 февраля в 22:20. Если окажется, что он скончался из-за избиения полицейскими, то их сразу же уволят и накажут в соответствии с законом. Кроме этого, к ответственности привлекут и руководство данных правоохранителей.

Известно, что мужчину зовут Рустам. Когда его задержали, он запустил эфир «ВКонтакте». Там он рассказывает, что его избили и демонстрирует свои побои. Причиной задержания якобы стало алкогольное опьянение мужчины.