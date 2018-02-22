В Прикамье 18-летнего судят за секс с подростком в машине

Сегодня, 08:29

В Прикамье 18-летний парень пойдёт под суд за секс с несовершеннолетней в машине. Инцидент произошёл в Кочевском районе Пермского края.

В сообщении указано, что в октябре прошлого года 18-летний молодой человек вступил в интимную связь с несовершеннолетней 15-летней девочкой в своей машине. Отмечается, что секс был без применения насилия. Позже об этом узнали родители школьницы и обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Сейчас дело уже находится в суде. Заседание состоится в ближайшее время и юноше выберут соответствующую меру пресечения.

Ранее портал сообщал, что в Севастополе мужчина надругался над несовершеннолетней, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.