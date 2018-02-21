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Житель Хакасии убил друга, осквернившего могилу его матери

Вчера, 23:10

 Недавно двое товарищей из города Хакасии задушили своего друга за осквернение могилы матери одного из них. Труп был оставлен ими в квартире. Как стало известно со слов задержанных, вся история начиналась с кладбища.

 Трое товарищей пришли на могилу матери одного из них. Они хотели справить поминки и принялись распивать алкогольные напитки недалеко от самой могилы. В разгар событий одному из них приспичило сходить в туалет, которого поблизости не оказалось. Мужчина решил справить нужду прямо возле могилы. После копания переместилась в квартиру, где собственно и произошло убийство. Молодой человек, который позвал своих товарищей на поминки матери, вспомнил о произошедшем на кладбище и начал выяснять отношения с посмевшим осквернить могилу его матери. Началась потасовка. Молодой человек, ослепленный жаждой мести, подговорил своего товарища на совершение убийства. Молодые люди нашли в квартире кусок электрического провода и принялись душить своего товарища. Смерть настала моментально, на месте. Причиной стала механическая асфиксия вследствие удушения. После содеянного молодые люди закрыли дверь квартиры и ушли.

Через некоторое время полиция по горячим следам установила личности и разыскала причастных к совершению преступления. Ими оказались 24 и 28-летние жители города Хакаси. Сейчас они обвиняются в совершении группового, заранее спланированного убийства.


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