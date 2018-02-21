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В Ялте спасатели нашли в море труп мужчины

Сегодня, 19:44

Представители главного управления МЧС по Крыму сообщила, что сегодня, 21 февраля, спасатели вытащили из моря возле одного из пляжей Ливадии мёртвое тело мужчины. Он был без документов, поэтому его личность до сих пор не установили.

 В ведомстве объяснили, что ялтинский поисково-спасательный отряд получил сообщение от рабочих пляжа об обнаружении трупа примерно в 13:00. Сотрудники увидели, что в воде на расстоянии 30-40 метров от берега находится тело без признаков жизни.

В МЧС добавили, что в море в данный момент бушует шторм около 4 баллов. Температура самой воды не больше 8 градусов. И несмотря на это, спасателям было необходимо нырять, чтобы выловить труп мужчины и доставить его на берег.

Отмечается, что погибший был одет в хорошую одежду, на бездомного точно не похож. Однако документов при нём не было. Поэтому дело было передано в ялтинское управление МВД.


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