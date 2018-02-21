В Алтайском крае мужчина избил престарелую мать и сломал ей руку

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С вопиющим случаем бытового садизма столкнулись правоохранители Алтайского края. Вчера был задержан 53-летний житель Горно-Алтайска, который в пьяном угаре жестоко избил свою 88-летнюю мать и сломал ей руку в двух местах.

Медики республиканской больницы сразу после поступления к ним кареты скорой помощи с пожилой пациенткой немедленно связались с правоохранителями. Пенсионерка была жестоко избита, о чем явственно свидетельствовали многочисленные гематомы и кровоподтеки. Также рентген показал, что у женщины в двух местах была сломана правая рука.

Оперативная группа немедленно направилась по адресу, откуда была доставлена пострадавшая. Там полицейские застали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В полицейском участке подозреваемый признался, что в ходе ссоры избил собственную мать. Суд выберет меру пресечения для злоумышленника.