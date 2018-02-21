В Саранске мать 4-летнего ребёнка устроила в квартире наркопритон

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В Саранске женщина 1986 года рождения проходит главным фигурантом уголовного дела. Правоохранители выяснили, что подсудимая, будучи матерью 4-летнего ребёнка, устроила в своей квартире настоящий наркопритон. Кроме этого, женщина сама регулярно употребляла наркотические вещества.

Иван Канайкин, начальник УКН МВД по Мордовии, в ходе брифинга рассказал, что притон располагался в одном из многоэтажных домов в Ленинском районе. Данную однокомнатную квартиру местные правоохранители выявили во время оперативно-профилактических мероприятий.

Также стоит отметить, что во время наблюдения за объектом полицейские задокументировали прибытие в наркопритон 12 наркоманов. 4-летний малыш, который проживал со своей матерью в данной квартире, постоянно видел, как разные незнакомые ему люди употребляли наркотик «соли».

В итоге по отношению к «продавцу смерти» было возбуждено уголовное дело, которое уже передано на рассмотрение в Саранский суд.