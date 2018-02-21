В Якутии женщина украла деньги своей подруги и оставила без лечения ее ребенка

Сегодня, 18:04

Жительница Якутии украла деньги у своей знакомой, которые были собраны специально для лечения ее ребенка. После кражи 18 тысяч рублей женщина захватила и чужую курточку и скрылась в Якутске.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Якутии, в Намском районе была совершена кража. Женщина украла 18 тысяч рублей у своей подруги, который та заранее приготовила для оплаты лечения своего ребенка. Подруга попросила подозреваемую посидеть с ее больным сыном во время ее отсутствия. Женщина, осмотрев все тайники в квартире, наткнулась на сбережения и похитила их. После этого, не забыв взять с собой курточку своей приятельницы, она покинула квартиру и уехала в Якутск.

Потерпевшая заявила о краже в полицию, и оперативники принялись за расследование. Через некоторое время женщину поймали. В данный момент она ожидает заседания суда по своему уголовному делу. Деньги и одежду подозреваемая прогуляла в городе в одном из ночных клубов.