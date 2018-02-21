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На борту Ан-26 в Якутии обнаружили икру с кишечной палочкой

Сегодня, 17:49

В Якутии на борту самолета Ан-26 была обнаружена небезопасная партия красной икры, в которой нашли кишечную палочку и другие микроорганизмы. По сведениям, размер партии составлял 4,8 тонны продукта.

Так как продукция не отвечает требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Известно, что икра находилась в грузовом отсеке самолета и была изъята 24 ноября. Как следует из сообщения ведомства, соответствующей документации на нее не обнаружили.

Правоохранители сообщают, что на контейнерах с деликатесом стояли марки рыболовецких предприятий. На данный момент расследование продолжается.


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