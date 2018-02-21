В автосервисе Самары экс-сотрудник напал с молотком на работодателя

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В одном из автосервисов Самары 14 февраля случилось разбойное нападение. Преступление было совершено бывшим сотрудником шиномонтажа, который заявился в нетрезвом состоянии с молотком и стал выяснять отношения с прежним боссом.

Бывший работник автосервиса обвинил экс-начальника в том, что тот должен ему деньги. Возникла словесная перепалка, в ходе которой молодой человек взял молоток и стал наносить удары боссу.

Бывший работодатель сумел освободиться и сбежать, а нападавший приступил к крушению всего вокруг. В результате, наибольший ущерб он нанес двери и видеокамере.

Стало известно, что подозреваемый уже был замечен полицией в других делах. Молодого человека разыскали и задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».