В Саратовской области мать осудили за смерть ребенка в помойном ведре

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Как проинформировали в СУ СК России по Саратовской области, молодую мать осудили за смерть ребенка в помойном ведре. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы, но это наказание будет проходить в виде домашнего ареста в Марксе.

По предварительным данным, 24-летняя гражданка оставила в комнате, где находился 9-месячный мальчик, помойное ведро, а после вышла на несколько минут за водой. За это время малыш добрался до ведра и упал в него головой, что спровоцировало смерть. Когда мать вернулась, то попыталась оказать сыну первую медицинскую помощь, но это не привело к желаемому результату.

СУ СК России по Саратовской области обвинил гражданку в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и причинении смерти по неосторожности. Женщине дали два года лишения свободы, но в колонию не отправили, оставив под своеобразным домашним арестом.