VistaNews.ru


В Севастополе 51-летний мужчина изнасиловал пьяную девочку

Сегодня, 17:15

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, который изнасиловал пьяную несовершеннолетнюю девочку на пляже.

В Севастополе вскоре состоится суд над 51-летним жителем Краснодарского края, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки на пляже мыса Фиолент.

Инцидент произошел на пляже 8 марта 2017 года. Некий мужчина воспользовался беспомощным состоянием 14-летней девочки, находящейся в алкогольном опьянении, и изнасиловал ее. Известно, что школьница отдыхала в этот день на пляже в компании со своими знакомыми сверстниками.

Следователи из Балаклавского следственного комитета занимались расследованием данного дела. На месте преступления сотрудники совместно с представителями из отдела криминалистики обнаружили улики, благодаря которым была установлена личность подозреваемого. Им оказался многократно судимый мужчина, который прибыл в Севастополь сразу после освобождения из мест заключения. После совершения данного преступления он направился в Сочи, где его задержали в ноябре прошлого года.

За растление несовершеннолетней ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.