В Севастополе 51-летний мужчина изнасиловал пьяную девочку

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В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, который изнасиловал пьяную несовершеннолетнюю девочку на пляже.

В Севастополе вскоре состоится суд над 51-летним жителем Краснодарского края, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки на пляже мыса Фиолент.

Инцидент произошел на пляже 8 марта 2017 года. Некий мужчина воспользовался беспомощным состоянием 14-летней девочки, находящейся в алкогольном опьянении, и изнасиловал ее. Известно, что школьница отдыхала в этот день на пляже в компании со своими знакомыми сверстниками.

Следователи из Балаклавского следственного комитета занимались расследованием данного дела. На месте преступления сотрудники совместно с представителями из отдела криминалистики обнаружили улики, благодаря которым была установлена личность подозреваемого. Им оказался многократно судимый мужчина, который прибыл в Севастополь сразу после освобождения из мест заключения. После совершения данного преступления он направился в Сочи, где его задержали в ноябре прошлого года.

За растление несовершеннолетней ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.