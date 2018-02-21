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В Севастополе осудили телефонного мошенника, который проиграл в карты

Сегодня, 17:04

В Севастополе осудили жителя Керчи, который совершил ряд телефонных мошенничеств. В момент совершения преступлений мужчина находился в тюрьме. Преступную схему он придумал, когда проиграл в карты, а отдавать долги у него не было денег.

Осуждённый звонил на случайные номера жителей Крыма и Севастополя. Затем он называл себя родственником. Всё зависело от ситуации, поэтому легенды всегда были разными. Обычно срабатывала история о том, что он представлялся сыном или внуком, у которого появились проблемы с финансами. Таким образом мужчина склонил одного из пенсионеров к переводу денег, потому что «была возможность» выгодно обменять валюту. Убеждал обманутых осуждённый благодаря личным качествам, в частности с применением психологического давления.

Всего преступник обманул 7 жителей полуострова, которые заплатили ему 350 тысяч рублей. Также установлено, что 11 человек россказням зека не поверили.

Суд Севастополя рассмотрел законность приговора и подтвердил его. Таким образом, мужчину признали виновным и осудили на два года лишения свобода. Учитывая предыдущие наказания рецидивиста, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.


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