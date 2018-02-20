Лже-предприниматель из Смоленска "развел" друзей на 12 миллионов

Вчера, 21:56

Мнимый предприниматель из Смоленска «развел» своих приятелей на 12 миллионов рублей. Теперь он предстанет перед правосудием по подозрению в мошенничестве.

34-летний житель Смоленска подозревается в мошенничестве, так как он мастерски обманул своих друзей за круглую сумму денег. Он просил у нескольких людей в долг деньги, мотивируя свой займ потребностью в связи с предпринимательской деятельностью. На самом деле мужчина не имел отношения к бизнесу вообще. Он предоставлял документы на ИП, но в графе, где указывается учредитель, стояли совершенно другие анкетные данные.

Заем денег осуществлялся на основании полученной расписки. Сначала возвраты некоторых сумм были зафиксированы, но потом мужчина просто пропал вместе со своими долгами.

Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд для рассмотрения по сути. Если вина подозреваемого будет юридически доказана, мужчине грозит срок лишения свободы.